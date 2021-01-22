Инклюзивность в спорте: Казань готовится к Специальной Олимпиаде

Казань готовится ко Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады. Это будут первые такие Игры в России, которые состоятся в январе будущего года, несмотря на запрет антидопингового агентства WADA проводить в РФ крупные спортивные соревнования. Euronews встретился Натальей Водяновой, моделью и членом совета директоров Специальной Олимпиады, которая пояснила, почему организация решила провести мероприятие в России.

Наталья Водянова, член Совета директоров Special Olympics International: "Наша страна готова пропагандировать принцип инклюзивности. И поскольку международная организация "Специальная Олимпиада" не подписывала Всемирный антидопинговый кодекс, поэтому не было никаких препятствий для того, что бы эти Игры провела Россия".

Энди Робини, Euronews: ''Какие надежды вы связываете с проведением Специальной Олимпиады в России? Может ли это событие изменить страну?" '

Наталья Водянова, член Совета директоров Special Olympics International: "Я искренне верю в великие перемены. Россия, пожалуй самая большая страна, участвующая в этих соревнованиях. Движение "Специальная Олимпиада России" пока охватывает 64 региона. Но мы надеемся, что к 2025 году к проекту подключаться все 85 регионов моей большой и очень гостеприимной страны".

Энди Робини, Euronews: '' Наталья, что сподвигло тебя присоединиться к Специальному Олимпийскому движению?"

Наталья Водянова, член Совета директоров Special Olympics International: ''Это очень личная причина. Моя младшая сестра Оксана родилась с ограниченными умственными способностями. Существует много недоразумений и непонимания в том, что касается способностей людей с особыми потребностями. Поэтому я очень надеюсь, что Всемирные игры привнесут больше ясности и развеют заблуждения вокруг возможностей людей с особыми потребностями, таких, как моя сестра".

Международная организация "Специальная Олимпиада" была основана в 1968 году. Это глобальное движение, направлено на прекращение дискриминации людей с нарушениями интеллекта. Ежегодно организация предлагает атлетам более 100 000 игр и соревнований. Ожидается, что 2022 году в Казань на Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады приедут две тысячи спортсменов из 108 стран.