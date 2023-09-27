Бойкот молодёжных матчей УЕФА из-за допуска российских футболистов

Всё больше стран заявляют о бойкоте матчей молодёжных турниров УЕФА из-за допуска российских футболистов.

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Скандал разразился после того, как исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций разрешил молодёжным командам из России участвовать в мероприятиях УЕФА. В заявлении сказано, что «дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые несут исключительно взрослые», а «футболу следует не отказываться от посланий мира и надежды».

Юных футболистов готовы допустить к турнирам без права на демонстрацию российской национальной символики, исполнения государственного гимна или проведения игр на территории России.

Первой на это решение отреагировала Украина. Национальная ассоциация футбола призвала к бойкоту возможных матчей с россиянами, напомнив, что украинским спортсменам запрещено участвовать в таких соревнованиях. О поддержке бойкота заявили английская и польская федерации.

Федерация Италии выступала за снятие ограничений для молодёжи и приветствовала позицию УЕФА.