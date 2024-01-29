By Euronews

В заявлении говорится, что результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Спортивный арбитражный суд CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Вердикт означает, что россияне будут лишены золотой медали в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. США заняли второе место и будут названы олимпийскими чемпионами.

"Установлено, что госпожа Валиева совершила нарушение антидопинговых правил в соответствии со статьей 4.1 Общероссийских антидопинговых правил. На Валиеву налагается дисквалификация сроком на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года. Все результаты Валиевой от 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями", — говорится в заявлении CAS.

Данное решение является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям. Сторона Валиевой сможет подать апелляцию в случае процессуальных нарушений CAS.

"Тщательно рассмотрев все представленные доказательства, комиссия CAS пришла к выводу, что Валиева не смогла доказать, что она не принимала допинг умышленно", — говорится в тексте вердикта.

С участием Валиевой сборная России завоевала золото в командных соревнования на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Перед личным турниром в допинг‑пробе фигуристки, взятой в декабре на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Церемония вручения медалей в командных соревнованиях тогда была тогда отменена.

Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит судьбу медалей командного турнира в Пекине после дисквалификации Валиевой.