ЧМ в Катаре: Арман Адамян завоевал золото в статусе индивидуального нейтрального спортсмена

Израильтянка Инбар Ланир и россиянин Арман Адамян, выступавший в Дохе в статусе индивидуального нейтрального спортсмена, завоевали золотые награды чемпионата мира в шестой день турнира в столице Катара.

Шестой день чемпионата мира по дзюдо в Дохе принес немало неожиданностей.

В весовой категории до 78 кг среди женщин израильтянка Инбар Ланир провела один из своих лучших дней на татами. Ее не смогла остановить даже итальянка Аличе Белланди, номер один в мире. Ланир одолела ее в полуфинале, который длился менее двух минут.

В финале дзюдоистку из Израиля ждала чемпионка мира 2011 года француженка Одри Чёмео. Опытная 33-летняя дзюдоистка из Франции один из своих поединков закончила эффектным броском уже на 21 секунде.

Борьба в решающей схватке была упорной, ни одна из спортсменок не желала уступать. Но на третьей минуте Ланир удалось провести победный прием.

Золотую медаль ей вручил президент Израильской ассоциации дзюдо Моше Понти.

"Все вокруг такие отзывчивые. Мне здесь понравилось, атмосфера замечательная. Было жарковато, но я горжусь", - сказала Ланир после награждения.

Пьедестал почета в весе до 78 кг среди женщин Hussein Sayed/Copyright 2023 The AP

В весе до 100 кг у мужчин неожиданностью стало поражение действующего чемпиона мира узбекистанца Музаффарбека Туробоева в первом же раунде.

В эту весовую категорию вернулся двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Лукаш Крпалек из Чехии. Казалось, что фаворит соревнований теперь чех. В предварительных раундах он, можно сказать, показывал мастер-класс по борьбе в партере.

В отличной форме был и Арман Адамян, который выступал в Дохе в статусе индивидуального нейтрального спортсмена. Многократный победитель турниров Большого шлема выиграл все схватки "иппоном" перед решающей схваткой. Не стал исключением и финал. На исходе пятой минуты поединка Адамян провел победный прием.

Главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта вручил медали.

"Если честно, до сих пор не могу ощутить, что я чемпион мира. Это был долгий путь, я много готовился. Конечно были и провальные соревнования, где не удавалось себя показать, но здесь получилось "во всей красе". Я был в идеальной форме, показал хорошую борьбу", - сказал Адамян после церемонии награждения.

Завтра на татами выйдут тяжеловесы. Впервые с 2017 года в чемпионате мира примет участие 10-кратный победитель мировых первенств Тедди Ринер. Сможет ли он повторить свой успех в Дохе и выиграть в 11-й раз?