Двух россиян осудили в Швеции за попытку убийства чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, выступающего с критикой лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Суд города Евле признал 30-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, граждан России, виновными в покушении на убийство, а также в пособничестве и подстрекательстве к убийству и приговорил их соответственно к 10 и 8 годам лишения свободы. Они также будут обязаны выплатить Абдурахманову 140 тысяч шведских крон (около 1,3 млн рублей). Имена россиян не раскрываются.

Пара ворвалась в дом чеченского блогера и оппозиционного активиста Тумсо Абдурахманова, получившего политическое убежище в Швеции, 26 февраля 2020 года в городе Евле.

Мужчина ударил его молотком по голове, пока тот спал. В решении суда говорится, что "единственный мотив покушения на убийство - критика чеченских властей и "кровная месть", объявленная против Абдурахманова спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым в 2019 году".

Обвиняемый признался в нападении, утверждая, что не хотел убивать блогера. Что касается подсудимой, то её судили за то, что она вступила в связь с жертвой, сфотографировала его квартиру, а затем привела в неё своего сообщника. Оба будут высланы из Швеции после отбытия наказания.

У Абдурахманова имеется около 320 тысяч подписчиков на канале YouTube. В 2015 году он начал получать угрозы от одного из приближенных Рамзана Кадырова, после чего принял решение переехать за границу.

После того, как ему было отказано в предоставлении убежища в Польше, он живет в Швеции с 2019 года, сообщают местные СМИ.