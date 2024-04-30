Видео. Перед "Евровидением" в Мальмё открылась выставка о группе ABBA

Mamma Mia! В преддверии песенного конкурса "Евровидения" в шведском Мальмё открылась выставка, посвященная шведской группе ABBA.

Среди экспонатов — предметы из стокгольмского музея ABBA The Museum, костюмы Dolce Gabbana с цифрового концерта ABBA Voyage и перформансы из мюзикла Mamma Mia! The Party, действие которого разворачивается в шумной греческой таверне.

Но основное место занимают предметы, костюмы и записи выступлений, связанные с песней Waterloo. Пятьдесят лет назад, в 1974 году, ABBA победила с ней на "Евровидении".

Здесь представлены, например, черные кожаные ботинки, которые Бенни Андерссон надевал во время выступления в 1974 году, а также оригинальная пластинка Waterloo.

Тогда победа на "Евровидении" привела группу к славе и помогла запустить шведскую музыкальную индустрию.

В этом году "Евровидение" пройдет в Мальме. 7 и 9 мая состоятся два полуфинала, а 11 мая пройдет финал. Поклонники надеются, что на одном из концертов выступит и ABBA, но участники группы пока отвергают эти предположения.

Выставка ABBA World открылась в понедельник, 29 апреля, и продлится до воскресенья, 12 мая.