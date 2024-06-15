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Швеция заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство

Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства 15 июня 2024 года
Швеция заявила о нарушении своего воздушного пространства 15 июня 2024 года Авторское право Swedish government
Авторское право Swedish government
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Швеции пришлось поднимать в небо истребители после того, как ее воздушное пространство нарушил российский военный самолет

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Командующий ВВС Швеции сообщил в субботу, что российский военный самолет нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу к востоку от острова Готланд.

"Действия России неприемлемы и свидетельствуют об отсутствии уважения к нашей территориальной целостности", - написал на сайте X командующий ВВС Швеции Йонас Викман.

По утверждению шведской стороны, инцидент продлился недолго.

"Шведское командование ВВС предупредило пилота российского самолета", - говорится в заявлении шведского военного командования. По его данным, затем в воздух поднялись два истребителя ВВС Швеции, после чего Су-24 покинул воздушное пространство этой страны.

Швеция официально вступила в НАТО в качестве 32-го члена трансатлантического военного альянса в марте.

Это положило конец десятилетиям нейтралитета после Второй мировой войны и векам более широкого неприсоединения к ведущим державам, поскольку после вторжения России в Украину в 2022 году в Европе возросла обеспокоенность по поводу безопасности.

В годы холодной войны нейтралитет был отличительной чертой не только Швеции, но и другой скандинавской страны Финляндии, которая вступила в НАТО в прошлом году.

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