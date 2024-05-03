ЕС расширит добычу меди в Швеции. Местные оленеводы говорят о катастрофе для экологии и культуры

Власти ЕС поставили задачу по наращиванию собственной добычи и переработки критически важного сырья. В списке приоритетных материалов - медь. Ее добыча в Швеции противоречит интересам саамов, единственного коренного народа Европы.

РЕКЛАМА

Медь, литий, кобальт - в списке 34 редкоземельных ископаемых, признанных Евросоюзом критически важных. В Брюсселе поставили цель выйти на нулевой уровень выбросов CO2 к 2050 году. Зеленый, энергетический и цифровой переходы, а также разработка современных вооружений требуют технологий, в которых задействовано и редкоземельные элементы, отсюда - их безусловная важность и безальтернативность. В этой сфере ЕС потребляет около четверти мирового сырья, производя самостоятельно лишь 3%.

В декабре 2023 года Европейский парламент принял закон "О критически важных сырьевых материалах", который устанавливает цели по переработке, очистке, сбыту и внутреннему производству. К 2030-му ЕС хочет добывать не менее 10% от своего годового потребления критически важного сырья - и так снизить зависимость от иностранных поставщиков, таких как Китай, который в настоящее время обеспечивает почти все потребности ЕС в редкоземельных элементах.

Euronews отправился в Швецию, она - один из лидеров горнодобывающей промышленности. Как поставленные властями ЕС задачи решаются на месте?

"Шахты ради климата? Чушь!"

В городе Елливаре группа Boliden управляет медным рудником, крупнейшим в Европе. Клас Нильссон, представитель компании, признает влияние бизнеса на окружающую среду, но подчеркивает, что Boliden старается свести его к минимуму.

"Конечно, мы оказываем влияние. Но должны ли мы основывать всю нашу климатическую трансформацию на металлах, произведенных на других континентах?" - задается он вопросом. Нильссон выступает за то, чтобы производить продукцию на месте, а не импортировать ее из регионов с более низкими трудовыми и экологическими стандартами.

Некоторым местным жителям, среди них и Катарина, пришлось переехать из-за расширения горнодобывающей промышленности в регионе. "Они говорят, что ведут добычу ради климата. Это чепуха, - уверена женщина. - На деле они работают, чтобы генерировать доходы. Никто не открывает шахту, чтобы спасти климат".

Север Швеции - место проживания саамов - единственного коренного народа ЕС. Представители общины жалуются на то, что добыча ископаемых и промышленное развитие дробят места их проживания и пути миграции оленей. "Им нужно железо, медь или что-то еще, - говорит Ниила Инга, оленевод,. Ну а мы... мы вынуждены переезжать".

Независимо от результатов предстоящих европейских выборов, критически важные металлы останутся приоритетом для ЕС, что может усилить конфликт между задачами энергетического перехода и энергетической автономии, с одной стороны, и местными экологическими проблемами, с другой. Найти оптимальный баланс в этой сложной формуле - приоритетная задача для стран-членов, которые опасаются перейти от зависимости от ископаемого топлива к зависимости от металлов.