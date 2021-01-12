"Мастерс" по дзюдо: "серебро" Мадины Таймазовой

Во второй день турнира по дзюдо в Дохе всё внимание было приковано к Кларисс Агбеньену. Четырёхкратная чемпионка мира была в прекрасной форме и не оставила соперницам ни малейшего шанса на победу.

Как и в финале "Мастерса" в 2018 и 2019 году за золотую награду в категории до 63 кг Агбеньену сразилась с Нами Набекурой, и на этот раз верх одержала четырёхкратная чемпионка мира. Победу ей принёс великолепный бросок косото-гари. Золотую медаль Агбеньену получила из рук президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

Я знала, что это будет сложный поединок, потому что она очень сильная дзюдоистка. С японками всегда тяжело бороться. Я понимала, что нужно сохранять контроль над ситуацией и ждать подходящего момента для атаки. Не знаешь, когда он наступит, но надо всегда быть готовой. Кларисс Агбеньену победительница в категории до 63 кг

Среди мужчин не было равных действующему чемпиону Европы Тато Григалашвили, выступающему в весе до 81 кг. Грузинский спортсмен был настроен очень решительно и в каждом матче, кроме одного, победил с иппоном. В финале его соперником стал Франк де Вит, который не собирался сдаваться без боя. Однако Григалашвили удалось выполнить бросок сасаэ-цурикоми-аши и немедленно применить приём "рычаг локтя", который поставил точку в споре за "золото". Награды в этой категории вручил Флорин Даниэль Ласкау, спортивный директор международной федерации дзюдо.

Я стараюсь владеть всеми техниками: тачи-ваза, не-ваза, и я стремлюсь к тому, чтобы быть лучшим во всех. Я очень рад, что сегодня у меня всё получилось как нельзя лучше, особенно в финале. Тато Григалашвили победитель в категории до 81 кг

В финале в категории до 73 кг на татами вышли два бывших чемпиона мира: Ан Чангрим и Соичи Хашимото. Победу в этой битве чемпионов праздновал южнокорейский спортсмен. Первую золотую медаль "Мастерса" в своей карьере Ан Чангрим получил из рук вице-президента международной федерации дзюдо Мануэля Ларраньяги.

В финале категории до 70 кг встретились Йоко Оно и Мадина Таймазова. Поединок был очень напряжённым, и основного времени оказалось недостаточно, чтобы решить судьбу золотой медали. Верх одержала японка, которой удалось выполнить удержание, а также применить приём "рычаг локтя". Россиянке досталось серебро. Награды вручил Владимир Барта, спортивный директор международной федерации дзюдо.

Одним из самых зрелищных моментов дня стал великолепный бросок монгольского спортсмена Цогтбаатара Ценд-Очира, за который он получил "иппон".