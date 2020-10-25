В Будапеште продолжается долгожданный турнир по дзюдо

Второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Будапеште был очень зрелищным и насыщенным.

Словенская спортсменка Тина Трстеняк напомнила, что в категории до 63 кг ей по-прежнему нет равных. В финале олимпийская чемпионка, казалось, без особого труда одолела Анрикелис Барриос из Венесуэлы и продемонстрировала искусное владение техникой дзюдо. Бронзовую награду в этой категории завоевала россиянка Дарья Давыдова.

Награды вручил Гергели Гуляш, представитель правительства Венгрии.

Мы спросили Трстеняк, чувствовала ли она давление после такого долгого перерыва.

"Да, немного, - призналась чемпионка. - Тяжело возвращаться к соревнованиям после 8 месяцев, это был непростой день, но я очень рада".

Хорватка Барбара Матич одолела француженку Марго Пино и поднялась на верхнюю ступень подиума в категории до 70 кг.Своё первое "золото" турнира "Большого шлема" Матич получила из рук Тюнде Сабо, государственного секретаря по вопросам спорта Венгрии.

Ведат Албайрак был предельно сосредоточен, ведь его соперником в поединке за золотую награду стал призёр чемпионата мира и олимпиады в Лондоне канадец Антуан Валуа-Фортье. Турецкий дзюдоист провёл блестящую контратаку, победил в этом матче и впервые в своей карьере завоевал титул турнира "Большого шлема". Золотую медаль Албайраку вручил президент федерации дзюдо Турции Сезер Хусуз.

Во время схватки я терпеливо ждал подходящего момента, и вот он настал. После я перешёл в не-вадза и завершил матч на полу. Всё произошло вовремя, момент для атаки был идеальный. Ведат Албайрак чемпион в категории до 81 кг

Серебряный призёр чемпионата мира и олимпиады в Рио Рустам Оруджев на этом турнире удостоился высшей награды. В финальном поединке в категории до 73 кг азербайджанец одержал верх над швейцарцем Нильсом Стумпом. Оруджев отметил возвращение соревнований по дзюдо двумя прекрасно выполненными бросками: о-ути-гари и суми-гаэши. Золотую медаль азербайджанец получил из рук Лизы Аллан, представляющей международную федерацию дзюдо.

Матч за "бронзу" в категории до 63 кг стал одним из самых зрелищных моментов дня. Чемпионка мира среди юниоров Софи Озбаш прекрасно выступила на первом "взрослом" турнире и завоевала медаль. После победы над Катрин Бошемин-Пинар радости венгерской дзюдоистки не было предела.