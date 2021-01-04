На Кубе стало одним песо меньше

Кубинцы выстраиваются в длинные очереди у пунктов обмена валют. В стране стартовала финансовая реформа. Цель - положить конец путанице в денежных расчетах и привлечь на остров иностранные инвестиции. Главный пункт преобразований - отказ от одной из двух национальных валют.

С 1994 вплоть до 1 января наступившего года на острове сосуществовали кубинский песо (CUP) и кубинский конвертируемый песо (CUC) ( в просторечии "кук") для замены доллара США. Последним изначально пользовались туристы и дипломаты, пока он не ушел в народ. Именно "кук" начали выводить из оборота.

"Это был трудный год и в экономическом, и социальном, и моральном плане. Не знаю, куда мы идем, но верю, что станет лучше, потому что эти нововведения сегодня просто необходимы - ждать больше было нельзя", - говорит Гриссел Родригес, пенсионерка.

Гражданам страны дается полгода, чтобы поменять свои накопления на кубинский песо по курсу 1:24.

Власти предупреждают: цены на товары, в том числе на хлеб вырастут в десятки раз. Кроме того, с 1 января целый ряд предприятий лишился государственных субсидий - с этим связано резкое повышение расценок на электроэнергию. Взамен правительство Кубы постановило повысить пенсии и зарплаты в госсекторе.