Гавана расследует дело об отправке кубинцев на войну в Украину

По меньшей мере несколько десятков граждан Кубы могли быть обманом привлечены к боевым действиям на стороне России.

Власти Кубы расследуют дело об отправке граждан страны на войну в Украину. По подозрению в организации незаконной перевозки людей и наёмничестве арестованы 17 человек. МИД говорит о разоблачении подпольной сети вербовщиков, работающих как на Кубе, так и в России.

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Этому предшествовали публикации в СМИ о кубинцах, которые уехали в Россию на заработки и, предположительно, обманом были отправлены на фронт. Мать одного из рекрутов Марилин Винент заявляет об обмане:

«Мы потеряли связь с ним. Я не знаю, всё ли в порядке с моим сыном, жив ли он. Я не знаю. Их всех обманули. Их всех приглашали на стройку, разбор завалов или на работу в логистике. Это это за логистика?»

Российские законы позволяют иностранцам служить в армии по контракту с правом на упрощённое получение гражданства. Москва кубинское дело о наёмниках не комментирует.