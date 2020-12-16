Возрождение старомонгольского письма

В Монголии растёт интерес к старомонгольскому письму, которое было в употреблении с эпохи Чингисхана до 1941 г. Всплеск интереса подстегнул запрет на изучение монгольского языка в школах китайского автономного региона Внутренняя Монголия. Ранее жители этого региона изучали монгольский именно на старомонгольской письменности, в то время как жители Внешней, независимой, Монголии отдавали предпочтение кириллице.

«Люди всегда уважали и дорожили старомонгольским письмом в глубине души, – говорит учитель старомонгольского письма Батбилег Лхагвабаатар. – Но события во Внутренней Монголии обострили эти чувства до предела».

В отличие от кириллической, латинской или современной китайской письменностей в старомонгольской слова пишутся не в горизантальном, в вертикальном направлении, сверху вниз. Начертание букв имеет ближневосточное происхождение: через средневековые староуйгурский и согдийский алфавиты оно восходит к древнему сирийскому письму. Старомонгольский алфавит был создан в XIII в. – тогда, когда под властью монголов оказались огромные пространства Евразии.

С 1990-х гг. в Монголии обсуждались предложения перейти на латинскую письменность, но они были отвергнуты как новая угроза исторической преемственности. В 2015 г. парламент страны, Великий государственный хурал, принял закон, который закрепил использование кириллицы и ввел в школьную программу обязательное изучение старомонгольского письма.

«Сохраняя кириллицу, мы поддерживаем только 90 лет нашей истории, – подчеркивает руководитель монгольских исследований в Монгольском государственном университете Далайн Заяабаатар. – А сохраняя старомонгольское письмо, мы поддержим связь с тысячелетней культурой».