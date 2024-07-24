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Мостар: "Новому" Старому мосту — 20 лет

Старый мост в Мостере
Старый мост в Мостере Авторское право AMEL EMRIC/AP2005
Авторское право AMEL EMRIC/AP2005
By Euronews
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Мост был построен в 16-м веке и разрушен во время Хорватской-боснийской войны

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В боснийском Мостаре прошла церемония, посвященная 20-летию реконструкции знаменитого Старого моста и 19-летию включения города в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мост был построен в 16-ом веке в период господства Османской империи и простоял 400 лет пока не был послнотью разрушен в ноябре 1993 года во время Хорватско-боснийской войны.

Восстанавливали его практически всем миром.

Администрация Мостара вручила благодарственные грамоты представителям ЮНЕСКО, Всемирного банка, Европейского союза в Боснии и Герцеговине, а также Нидерландов, Италии, Турции и Франции за их выдающийся вклад в восстановление Старого моста.

Заместитель гендиректора ЮНЕСКО Синь Цю сказал, что некоторые памятники настолько символичны, что воплощают в себе дух места, и что Старый мост в Мостаре - один из таких памятников.

И, как он подчеркнул, посягательство на наследие означает подрыв определенного видения человечества.

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