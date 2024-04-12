В Помпеях обнаружили уникальный банкетный зал с фресками и мозаикой

By euronews

Зал размером 15 на 6 метров, вероятно, использовался для регулярных ночных банкетов. Стены там выкрашены почти полностью в черный цвет с относительно небольшими фигурками людей и богов.

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"Помпеи - это поистине сундук с сокровищами, который никогда не перестает нас удивлять", так министр культуры Италии прокомментировал последнюю находку археологов в этом древнеримском городе-музее. Накануне в министерстве заявили, что итальянские археологи обнаружили при раскопках прекрасно сохранившийся банкетный зал с уникальными фресками на стенах.

Зал размером 15 на 6 метров, вероятно, использовался для регулярных ночных празднеств. Стены там выкрашены почти полностью в черный цвет с относительно небольшими фигурками людей. Ученые говорят, что этот стиль имел как практическое, так и художественное назначение.

"Стены были выкрашены в черный цвет, чтобы на них не был виден дым от масляных ламп. Люди встречались, чтобы поужинать после захода солнца, а мерцающий свет ламп создавал впечатление, что изображения движутся". Габриэль Цухтригель директор Археологического парка Помпеи

Предполагается, что нарисованные фигуры являются мифическими героями, в основном связанными с Троянской войной, такими как Елена Троянская, Парис и Кассандра, или греческими богами, такими как Аполлон.

По мнению экспертов, зал явно принадлежал зажиточному человеку, чему свидетельствует изысканная обстановка для ведения элегантного образа жизни. Это отражено в размерах помещения, наличии фресок и мозаик, относящихся к Третьему стилю древнеримской живописи, художественном качество фресок и выборе персонажей.