Рождественская ярмарка на Вёрёшмарти - только онлайн

Вот так выглядит в этом году площадь Вёрёшмарти в Будапеште. Десятки тысяч туристов ежегодно съезжались сюда в Рождество, чтобы побродить между деревянными домиками, приобрести сувениры, выпить горячего глинтвейна и попробовать венгерскую кухню.

Акос Кацап участвовал в знаменитой на весь мир рождественской ярмарке 8 лет; его оригинальная керамика пользовалась у туристов неплохим спросом. В этом году он, как и многие другие владельцы ремесленных мастерских, не выставит свою продукцию в деревянном домике на площади. Единственная возможность продавать заготовленные к Рождеству изделия - онлайн.

"Специфика нашего товара заключается в том, что клиентам нравится брать керамику в руки, расматривать со всех сторон, осязать ее", - говорит Акос.

Вместе с членами семьи он зарегистрировал и развивает интернет-магазин, но буквально каждый день сталкивается с тем, что у онлайн-торговли свои правила. Так, нельзя встретиться с покупателем, рассказать ему, из какой именно смеси глины и минеральных соединений сделана его продукция. Акос готовится к серьёзным потерям: "Понятно, что в этом году мы не досчитаемся 70, а то и 80 % дохода. Но в то же время наши затраты сократились, поскольку мы производим меньше".

Чтобы помочь ремесленикам Будапешта, организаторы ярмарки создали сайт, где можно приобрести продукцию лучших мастеров, отобранных попечительским советом: "В этом году туристический сектор Будапешта понёс огромные потери, - говорит Чаба Фаиз, генеральный директор Budapest Brand Nonprofit Zrt.- не удалось нам сохранить и рождественскую ярмарку. Но в даном случае мы думали не о себе, а о продавцах, которые потеряли еще больше: многие из них с прошлого Рождества так и не смогли реализовать свою продукцию".

"В декабре прошлого года в рождественские дни шёл сильный дождь, но это не повлияло на поток туристов, - передаёт из Будапешта наш специальный корреспондент Оливия Сцилла Харангозо, - в этом году сложно узнать площадь Вёрёшмарти без деревянных домиков и огромной толпы".