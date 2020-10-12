Экскурсоводы из Будапешта ломают голову над тем, как заработать. Из-за пандемии почти четыре тысячи гидов с марта сидят без работы. Многие из них последний раз получали зарплату в начале весны. При этом просить помощь от государства могут только экскурсоводы, живущие в провинции. Для их коллег из Будапешта никаких послаблений не предусмотрено.

Барбара Зухай работает гидом 28 лет. Сейчас она проводит индивидуальные туры, в основном по столице.

— Я пытаюсь организовать индивидуальные прогулки по Будапешту, То, что мы не получаем никаких налоговых льгот, — это ужасно. Мне приходится экономить, чтобы заплатить налоги.

Марианн Гельерт тоже экскурсовод, но сейчас она занимается совсем другим делом. До недавнего времени она возглавляла группу венгерских туристических агентств в Дубае. Марианн свободно владеет арабским и английским. Но из-за пандемии ей пришлось вернуться домой — сейчас она работает в пекарне.

— Это не только возможность работать. Я сейчас со своими родными. Они поддерживают меня, помогают в эти сложные времена. Они всегда рядом.

— Некоторые гиды решили кардинально сменить профессию. Кто-то работает водителем грузовика, кто-то билетным контролером. Но я также общалась с людьми, которые до сих пор безуспешно ищут работу, — передает корреспондент Euronews Оливия Харангозо.

Не только гиды — многие работники туристической отрасли пытаются найти новые источники дохода.

Питер Джонс 16 лет работает в AirBNB. В нынешнем году он смог сдать эту однокомнатную квартиру за сумму в половину меньшую, чем год назад. Съемщиков он искал среди венгерских студентов, а не туристов.

— Стратегия заключалась в том, чтобы сдавать квартиры в аренду студентам на долгий срок и делать это как можно быстрее и по как можно более низкой цене, чтобы мы могли по крайней мере оплатить общие расходы или чтобы мы могли заплатить владельцам, потому что мы часто занимаемся процессом сдачи-съема их квартир.

Джонсу пришлось уволить 60 работников, но несмотря на изменения стратегии и сокращение числа сотрудников, его доход упал на 70% по сравнению с прошлым годом.