Рождество с коронавирусом

Европейские страны готовятся к рождественским праздникам в условиях пандемии коронавируса.

Власти Португалии, где действует режим чрезвычайного положения, приняли решение снять ограничения на передвижения по стране с 23 по 26 декабря. Но в новогодний период строгие меры будут восстановлены. В правительстве заявляют, что усилия по сдерживанию распространения инфекции приносят результаты, но эти меры пока рано смягчать.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта обратился к жителям страны: "Рождество не принесет нам иммунитет и никого не защитит. Празднования имеют для нас важное значение, но нужно дарить друг другу любовь, дружбу, братство, но не вирус, инфекция не должна стать рождественским подарком".

На востоке Лондона в торговом центре в Стратфорде демонстранты провели акцию протеста против санитарных ограничений и локдауна. Скандируя слово "свобода" они призывали посетителей магазинов снять маски и не принимать участие в вакцинации. На большей части территории Англии, включая Лондон, со среды действует второй (высокий) уровень угрозы

В Турции на фоне роста заболеваемости Covid-19 власти ввели запрет на выход из дома в выходные дни, в будние дни действует комендантский час. Рестораны работают только на доставку, чтобы попасть в торговый центр необходимо будет оформить специальный пропуск. Усилены проверки в крупнейшем городе страны Стамбуле. Турция занимает четвертое место в мире по суточному приросту инфицированных.