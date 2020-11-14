Экономический компас на президентских выборах в Молдавии

Молдавия считается самой бедной страной Европы — эти оценки основываются на важнейших экономических показателях республики. Объём инвестиций и размер ВВП на душу населения здесь меньше чем, например, в соседней Украине.

Примерно треть молдаван покинула страну после финансового кризиса в России 1998 года. Тогда, более 20 лет назад, молдавский экспорт почти на две трети был ориентирован на российский рынок. С тех пор ситуация изменилась кардинально. Теперь главным торговым партнёром для Кишинёва стал Европейский союз. «Благодаря соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли молдавский экспорт в ЕС увеличился и сегодня составляет около двух третей всего экспорта страны», — рассказывает посол ЕС в Молдавии Петер Михалко.

Важную роль в жизни и экономике страны играют молдаване, уехавшие на работу в ЕС, и это усиливает зависимость страны от западных партнёров. Об экономической роли эмигрантов рассказывает экономист IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ:

«Наши люди, наши эмигранты, — большинство из них сейчас находится в западных странах Европейского союза. У нас есть эмигранты в России, но там более бедные люди из сельской местности, потому что в Россию легче уехать, и обычно это на короткий срок. В Европу же едут на длительное время. Объём средств, которые эмигранты отправляют домой, превышает наш экспорт, и Молдавия выживает благодаря этим эмигрантам. Европейский Союз воздействует на Молдавию по трём основным направлениям: экспорт, поддержка нашего бюджета и эмигранты, которые зарабатывают деньги и отправляют их домой».

Евросоюз вкладывает значительные инвестиции в сельское хозяйство, программы защиты культурного наследия и развития гражданского общества Молдавии. Но особое внимание в Брюсселе уделяют и внутренней политике страны, в частности, реформам, направленным на борьбу с коррупцией и обеспечение верховенства права. Петер Михалко подчеркивает, что демократические стандарты и процедуры — «важная часть ценностей, о приверженности которым мы договорились в Соглашении об ассоциации». От того, насколько они будут реализованы, зависит сотрудничество Кишинёва с Брюсселем.

ЕС играл еще более значительную роль в экономике страны в период с 2012 по 2014, известный как «золотой век Молдавии», когда гранты на инфраструктурные проекты составляли 3% ВВП страны. Но нарушения в банковской системе почти на миллиард евро, известные как «Дело о молдавской прачечной», положили этому конец. Никто не был признан виновным, украденные деньги так и не были найдены. Повсеместная коррупция и связанная с этим нефункциональная судебная система — вот одна из основных причин, по которым иностранные инвесторы избегают Молдавии. И, как показывают социологические исследования, когда людей спрашивают, где они видят своих детей в будущем, 70% из них отвечают: за пределами страны.