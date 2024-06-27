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Европейские надежды Молдавии

Во вторник стартовали переговоры о вступлении Молдавии в ЕС
Во вторник стартовали переговоры о вступлении Молдавии в ЕС Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Во вторник стартовали переговоры о вступлении в ЕС Молдавии и Украины

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Во вторник официально стартовали переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский Союз. Участники процесса называют его «важным историческим шагом». Тем не менее, он может занять многие годы. В Киеве ранее выразили надежду присоединиться к Евросоюзу до 2030-го года, в Кишинёве примерных сроков не озвучивали.

Евгений Синчевич, депутат парламента Молдавии:

«Только сейчас у нас появляется по-настоящему демократическое и свободное общество, и мы хотим сохранить его. И Европейский союз позаботится об этом».

В Молдавии также неоднократно высказывали опасения по поводу возможной российской агрессии. Последствия войны здесь заметны: в соседнюю страну бежали множество украинцев.

Ольга Шивчик, беженка из Украины:

«Конечно, я хочу, чтобы моя дочь стала частью Евросоюза, чтобы она жила в Евросоюзе, жила в развитой и цивилизованной стране, чтобы у неё был шанс на учёбу, чтобы у неё был шанс на свободу слова, я этого очень хочу.

Вступление в Евросоюз — это полностью коррупции нет. Поэтому это будет происходить не быстро. Это нужно будет делать шагами, потихонечку, постепенно».

В то же время многие в Молдавии не собираются разрывать связи с Россией, по-прежнему называя восточных соседей партнёрами.

Никита Роменский, пресс-секретарь молодежного отделения Партии социалистов Молдовы:

«Также мы также должны уделять особое внимание конструктивному диалогу с Востоком — с Российской Федерацией, с Беларусью — с нашими традиционными партнёрами».

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