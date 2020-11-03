Молдавия: цыганские бароны ушли, дворцы остались

Один из районов в городе Сороки на Севере Молдавии называют «Цыганским холмом» — благодаря необычным имениям богатых представителей общины рома. Некоторые дома построены по образу известных памятников, — например, Большого театра в Москве или Капитолия в Вашингтоне.

Это место ещё недавно ассоциировалось с богатством и кичем, но теперь многие владельцы дворцов здесь больше не живут. Представитель общины Артур Церари, называющий себя сыном цыганского барона, рассказал AFP, что богатые семьи эмигрировали — в другие страны, в частности, в Россию. Сейчас, по его словам, строить и поддерживать такие дворцы в Молдавии невозможно:

«Чтобы построить такой дом как минимум 400-500 тысяч евро уйдёт только на коробку. А ещё его отделать внутри, мебель, туда-сюда, — то есть до ключа уйдёт такой домик где за миллион-полтора (миллиона) евро. А где заработать такие деньги? На сегодняшний день попробуйте заработать хотя бы 50 евро в день — это очень тяжело в Молдавии».

Строительство дворцов на «Цыганском холме» в Сороках началось ещё в 1980-е. В интервью Франс-Пресс румынский архитектор Рудольф Граф рассказал, что это было состязание: владельцы имений хотели показать свой престиж и подчеркнуть свою успешность, заказывая всё более и более пышные проекты.

Многие такие постройки последних лет так и не были закончены из-за нехватки денег и эмиграции. В общине Рома надеются, что богатые семьи ещё вернутся в Сороки и «Цыганский холм» снова оживёт.