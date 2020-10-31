Парламентские выборы по новой системе

В Грузии избиратели голосуют на парламентских выборах, организованных согласно новой системе.

Главная интрига заключается в том, сумеет ли основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз с 2012 года сохранить за собой статус правящей партии, или же к власти вернется созданное экс-президентом Михаилом Саакашвили "Единое национальное движение".

"Возможность создания коалиции мы исключаем. Мы придем к власти благодаря убедительному, если не абсолютному большинству. Думаю, что "Грузинская мечта" получит примерно сто мандатов, плюс-минус два мандата", — заявил Бидзина Иванишвили.

"Единое национальное движение" принимает участие в выборах в составе оппозиционного блока "Сила в единстве". На пост премьер-министра оппозиция выдвигает Михаила Саакашвили.

"В правительстве понимают, что начинают терять политическую власть и они все еще пытаются провернуть свои пост-советские фокусы. Но оппозиция намерена полностью изменить состав правительства и вернуть Грузию на нормальный путь демократического развития", — говорит лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

Чтобы получить право на формирование правительства, партии необходимо набрать не менее 40,54% голосов избирателей. Всего в выборах в однопалатный парламент Грузии принимают участие 48 политических партий и два блока.