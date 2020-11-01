"Грузинская мечта" объявила о победе, а оппозиция — о нарушениях

Правящая партия Грузии объявила о своей решительной победе на парламентских выборах, состоявшихся в субботу. По словам исполнительного секретаря "Грузинской мечты", движение получит минимум 76 мандатов из 150, что позволит в одиночку сформировать правительство.

По последним данным ЦИК, после обработки 78% бюллетеней правящая партия набирает 48% голосов.

Бидзина Иванишвили, партия "Грузинская мечта":

"Грузинская мечта в третий раз побеждает на выборах. Нашей стране нужна сплочённая команда — и у нас она есть. Грузинские избиратели очень быстро, со здравым смыслом научились различать и анализировать — у европейцев на это ушло гораздо больше времени".

Однако оппозиционный блок, в который входит и партия экс-президента Михаила Саакашвили, ещё накануне объявил о собственной победе, заявив о серьёзных нарушениях в ходе голосования. Некоторое оппозиционные деятели даже назвали выборы "фарсом" и "попыткой переворота".

Оппозиционеры призвали сограждан выходить на акции протеста, пока власти не назначат повторное голосование.

Петре Цискаришвили, "Единое национальное движение":

"Прозападная оппозиция выиграла выборы, и теперь необходимо, чтобы наши представители охраняли бюллетени и протоколы, потому что правительство имеет склонность подделывать результаты. Так что праздновать пока рано".

Выборы впервые проходили по смешанному принципу: 30 депутатов выбирали по мажоритарной системе. ЦИК не исключает, что во многих одномандатных округах потребуется второй тур.