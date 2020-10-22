Белорусская оппозиция удостоилась премии "за свободу мысли" им. Сахарова

Белорусская оппозиция удостоилась премии "за свободу мысли" им. СахароваКомментарии
"Для меня большая честь сообщить вам, что совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию «За свободу мысли» имени Сахарова представителям оппозиции Беларуси", - заявил в четверг на пленарной сессии в Брюсселе глава ассамблеи ЕС.
С тех пор, как в середине октября в шорт-лист премии вошла "демократическая оппозиции Беларуси в лице Координационного совета - инициативы смелых женщин, политических и общественных деятелей", она стала фаворитом.
"Я хотел бы поблагодарить представителей белорусской оппозиции за их мужество, стойкость, решимость. Они ежедневно олицетворяют собой защиту свободы мысли и самовыражения, за которые и присуждается премия Сахарова", - заявил, выступая перед евродепутатами, Давид Сассоли.
Глава Европарламента выразил надежду, что члены Координационного совета смогут присутствовать 16 декабря на церемонии вручения в Брюсселе.
После арестов ряда политических противников президента Александра Лукашенко на передовой избирательной кампании в Беларуси оказались три женщины - Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало. В августе белорусская оппозиция по инициативе Светланы Тихановской создала Координационный совет "с целью организации процесса преодоления политического кризиса и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты суверенитета и независимости Республики Беларусь".
Под давлением властей, после выборов 9 августа, Тихановская и Цепкало были вынуждены уехать из страны, а Колесникова отказалась от иммиграции, порвав на белорусско-украинской границе паспорт. Сейчас она находится в СИЗО по обвинению в "угрозе национальной безопасности".
Премия в области прав человека была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь российского физика-ядерщика и диссидента. Она вручается лицам, внёсшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару". Кроме белорусской оппозиции, в шорт-лист попали группа экологических активистов из Гондураса и архиепископ иракского города Мосула Наджиб Михаэль Мусса.
Премия составляет 50 тысяч евро. В 2019 году премию получил китайский экономист уйгурского происхождения Ильхам Тохти "за усилия по развитию взаимопонимания между китайцами и уйгурами".