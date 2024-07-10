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Италия: новые альянсы - старые партнёры

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Авторское право Domenico Stinellis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Domenico Stinellis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Как скажется на прочности правительства и правящей коалиции Италии переход депутатов от "Лиги" из фракции Джорджи Мелони в новую группу Орбана? Итальянские политики и аналитики обсуждают этот вопрос.

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После того как евродепутаты от крайне правой итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини присоединились к новому блоку Виктора Орбана "Патриоты за Европу", в Италии начались дискуссии о том, устоит ли правящая коалиция?

По итогам июньских выборов "Патриоты за Европу" в совокупности заняли 84 места в Европарламенте и стали третьей по величине фракцией, оттеснив "Европейских консерваторов и реформистов" во главе с Джорджией Мелони. Из группы Мелони вышла и испанская партия VOX ("Голос").

На данный момент премьер-министр Италии выбрала сдержанный подход к решению этого вопроса, и "Братья Италии" отказались его как-то комментировать. Поэтому мы задали вопрос непосредственно партии "Лига".

Паоло Борчиа, глава группы депутатов "Лиги" в Европарламенте, ответил:

"Нет ничего плохого в том, что правые партии имеют разные мнения по некоторым европейским вопросам. Напротив, это стало скорее обогащающей возможностью, чем препятствием. Я думаю, нам нужно больше конкретики. Это правительство заслужило доверие итальянского народа, и справедливо, что оно продолжает свою работу. Когда дело доходит до европейской динамики, это будет иметь последствия, которые не дестабилизируют правительство".

По мнению партии "Вперёд, Италия!" (Forza Italia), также входящей в правящую коалицию, "Патриоты за Европу" не окажут существенного влияния на внутриполитическую жизнь страны:

Алессандро Баттилоккио, евродепутат от Forza Italia:

"Как объяснил лидер Forza Italia Таяни, роль "Патриотов за Европу" не будет иметь значения в следующем парламенте ЕС. Forza Italia, как часть Европейской народной партии, стремится к тому, чтобы роль Италии становилась все более важной. Правящая коалиция Италии, в отличие от коалиций других стран ЕС, стабильна и едина в реализации нашей политической программы, которая получила поддержку большинства итальянцев как в 2022 году, так и несколько недель назад".

Что касается войны в Украине, партия "Лига" говорит, что всегда находила общий язык с двумя другими политическими партнерами.

По мнению политолога Лоренцо Кастеллани, специалиста по политическим институтам из римского университета LUISSE, несмотря на то, что "Лига" стала частью "Патриотов за Европу", у неё нет достаточных рычагов влияния внутри правительства.

"Воздействие на правящую коалицию будет весьма ограниченным, - считает Кастеллани, - поскольку у Сальвини нет ни достаточной власти, чтобы подорвать лидерство Джорджи Мелони, ни достаточной электоральной поддержки, чтобы спровоцировать досрочные выборы или правительственный кризис".

Джорджия Орланди, Euronews:

"Только время покажет, будет ли влияние новых альянсов, создаваемых в Европе, как предполагается, ощущаться в Италии, что потенциально поставит под угрозу стабильность итальянского правительства".

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