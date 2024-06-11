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В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Россия
Россия Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronewa
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Министерство обороны РФ объявило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил с участием Беларуси.

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Россия и ее союзник Республика Беларусь начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. Об этом объявило министерство обороны РФ, отметив, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе маневров, говорится в заявлении ведомства, будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Об учениях российское министерство обороны сообщило в начале мая, отметив, что они проводятся в ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

Первый этап маневров стартовал двадцать первого мая в Южном военном округе. В нем были задействованы комплекс "Искандер" и гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Беларусь начала проверку носителей тактического ядерного оружия 7 мая.

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