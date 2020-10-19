В Чили отметили годовщину массовых протестов. В Сантьяго сожгли две церкви

Нападениям подверглись неоготический храм Сан-Франциско-де-Борха, где часто проводит церемонии чилийская полиция, и церковь Асунсьона - одна из старейших в Сантьяго. Священнослужители осудили акты насилия. На улицы Сантьяго вышли порядка 25-ти тысяч человек. В ходе шествия происходили столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов.

Протесты в Чили начались осенью прошлого года, когда власти решили увеличить стоимость проезда в столичном метро. Это привело к масштабным манифестациям. Участники акций выступали против социального неравенства и действующей политики правительства. В ходе демонстраций погибли более 30 человек.

25 октября в стране пройдет референдум, касающийся выработки новой конституции. Это было одним из требований протестующих. Избирателям предстоит ответить на следующие вопросы: "Выступаете ли вы за принятие новой конституции?" и "Кто должен ее разработать?" Голосование должно было пройти еще весной, но его перенесли из-за пандемии. Нынешняя конституция Чили была принята во время правления диктатора Аугусто Пиночета.