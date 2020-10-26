Чили избавляется от Конституции Пиночета

Граждане Чили выступили за разработку новой Конституции. Такие результаты общенационального референдума представила Избирательная служба. Идею замены основного закона страны поддержали 78% избирателей, ещё больше проголосовали за проведение всеобщих выборов в Учредительное собрание, которое займётся подготовкой теста будущей Конституции.

Сторонники реформы встретили сообщение о результатах референдума ликованием:

— Я до сих пор не могу поверить, что мы добились этого!

— Это удивительное ощущение победы, стабильности, справедливости после долгих лет ожидания. Следующий вопрос — как это реализовать. Но я знаю, что мы на правильном пути. Я счастлив.

— Чилийцев переполняет надежда, мы многого ожидаем от этих изменений, но, прежде всего, — достоинства. Мы возвращаем себе достоинство, которого так долго добивались.

Замена Конституции, принятой ещё при Аугуто Пиночете, была одним из требований участников массовых протестов, которые охватили страну в прошлом году. Выступления сопровождались беспорядками и уличным противостоянием с полицией, по официальным данным, погибли 20 человек.

Выборы в Учредительное собрание Чили должны состояться 11 апреля. Предполагается, что текст новой Конституции будет вынесен на голосование до конца 2022.