Пожары в Чили: жители возвращаются на пепелище

Лесные пожары в Чили местам удалось взять под контроль. Жители начали возвращаться в свои дома. Но сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, а списки жертв пополняются новыми именами.

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Горы обугленных и ещё дымящихся обломков, чёрные от дыма стены. Вот что увидели чилийцы, когда вернулись в свои сгоревшие дома. Лесные пожары, бушующие на обширной территории Чили с пятницы, местами удалось взять под контроль. Но число жертв выросло до 123 человек. Тела многих из-них крайне трудно опознать, для этого потребуется анализ ДНК, сообщают в местной службе медэкспертизы.

Сотни людей числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжают спасатели.

Больше всех пострадал регион Вальпараисо - города Кильпе и Вилла-Алемана, а также популярный у туристов курорт Винья-дель-Мар. Там огонь уничтожил или повредил больше 12 тысяч домов.

Габриэль Лейва, житель города Винья-дель-Мар:

"Здесь сгорел дом моих родителей, сгорели дома моих сестёр и погибли мои соседи. Погибли люди, которых я знал с детства, с которыми я жил бок о бок".

Власти утверждают, чт_о_ пожары могли возникнуть из-за поджогов. А быстрому распространению огня способствовали жаркая погода, отсутствие осадков и сильный ветер.

Многие жители днюют и ночуют прямо посреди руин и даже на пепелище из опасений того, что мародёры заберут то, что уцелело или заявят о своих правах на землю.

Жан, житель города Помпея:

"Мы остаёмся здесь на ночь, чтобы защитить то единственное, что у нас осталось, - это место".

Президент Чили распорядился об отправке в пострадавшие районы дополнительных нарядов полицейских и военных для обеспечения безопасности.

По словам Габриэля Борича, страна переживает "самое катастрофиеское по масштабам последствий бедствие после землетрясения 27 февраля 2010 года".