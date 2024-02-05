Несмотря на все усилия экстренных служб, лесные пожары в Чили продолжают разрастаться, унося жизни всё большего числа людей. Власти полагают, что причиной могли стать поджоги.

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Лесные пожары в Чили опустошают всё новые и новые территории. Жертвами стихии уже стали больше 110 человек. Президент объявил двухдневный национальный траур.

Самая сложная ситуация наблюдается в районе курортного города Вина-дель-Мар. Там без крова остались 1600 жителей, пропавшими без вести числятся как минимум 200 человек. Сгорел знаменитый ботанический сад с почти вековой историей.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Чили, за последние сутки зарегистрировано 165 очагов возгорания, что на 11 больше, чем за день до этого.

Мануэль Монсальве, заместитель министра внутренних дел Чили:

"Эти очаги находятся в регионах Вальпараисо, в столичном регионе, О'Хиггинсе, Мауле, Био-био, Баббле и Араукании. Также возгорания зафиксированы в Лос-Лагосе, Айсене и Магальянесе. 112 человек погибли. Опознано 32 тела."

Пожары бушуют в основном в труднодоступных горных лесных районах. Тушить их крайне тяжело. Причиной ЧП, как заявил губернатор Вальпараисо, могли стать поджоги.

Распространению огня способствует установившаяся в регионе аномальная жара и отсутствие осадков. Климатологи объясняют это феноменом Эль-Ниньо, который влияет на погодные условия по всему миру.