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мир

Президент Киргизии подал в отставку

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Протесты в Бишкеке.
Протесты в Бишкеке.   -   Авторское право  Vladimir Voronin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

Переговоры об отставке президента Киргизии начались 14 октября, после того, как Садыр Жапаров был назначен премьер-министром республики. Премьер пообещал, что будет добиваться отставки президента Жээнбекова, что "является требованием народа".

В свою очередь пресс-служба президента 14 октября заявляла, что Жээнбеков готов покинуть пост, но уйдет только после новых парламентских выборов, которые еще не назначены, так как сейчас "это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству".

Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические парии выступили против результатов голосования. Лидеры партий "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры), участвовавших в протестах, вошли в новое правительство.

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