Украина: обвиняемый в коррупции министр аграрной политики освобожден под залог

By Euronews

Николай Сольский, обвиняемый в коррупции министр аграрной политики Украины, освобожден под залог. Политика подозревают в незаконном приобретении государственной земли.

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Министр аграрной политики Украины Николай Сольский освобожден под залог в размере 75,7 миллиона гривен (1,8 млн евро). Сообщается, что он продолжает исполнять свои должностные обязанности. Ранее министр был взят под стражу по решению Высшего антикоррупционного суда Украины.

Сольского подозревают в незаконном присвоении государственной земли. По данным НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), Сольский незаконно приобрел государственную землю на сумму 291 млн гривен (6,8 млн евро) и пытался приобрести землю на сумму 190 млн гривен (4,5 млн евро).

Политик заявил, что события, относящиеся к его делу, касаются периода, когда он был еще адвокатом, а не министром. Речь, по его словам, идет о споре между государственными предприятиями и физическими лицами, в частности военными АТО, по поводу земель, которые были предоставлены последним во владение в соответствии с законом. Сольский утверждает, что не получал от этого выгоды.

В четверг министр Сольский подал прошение об отставке. Законодатели намерены его рассмотреть в ходе ближайшей сессии.

Как сообщают украинские СМИ, со сменой меры пресечения Сольский теперь обязан прибывать по требованию к следователям или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, а также носить электронный браслет.

Николай Сольский - первый член правительства президента Владимира Зеленского, которому официально предъявлено обвинение в коррупции. Вину Сольский отрицает и обещает сотрудничать со следствием.