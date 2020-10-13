Венгрия: переболевшие COVID-19 сдают кровь на плазму

В Венгрии формируют базу доноров плазмы крови, переболевших COVID-19. Несмотря на дождь, во дворе Университета Земмельвайса в Будапеште, выстроилась очередь молодых людей. В, основном, это иностранные студенты. В ходе предварительного обследования медработник должен получить одну ампулу биоматериала.

Золтан Шипошеди, Euronews: "Секунда неприятных ощущений и всего один забор крови. Лаборанты выяснят, достаточно ли у вас антител, что бы в дальнейшем использовать плазму для лечения COVID-19".

Если у донора констатирован хороший иммунный ответ, он может обратиться в клинику для сдачи плазмы. Вот в таких центрифугах плазму (она желтого цвета) отделяют от эритроцитов (красных кровяных телец).

Донором могут стать лица от 18 до 60 лет, не страдающие сопутствующими заболеваниями, и не проходящие лекарственную терапию.

Антиковидную плазму используют для лечения пациентов с тяжелыми формами COVID-19. В России идет разработка препарата на основе плазмы крови людей перенесших заболевание.