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Джо Байден заболел ковидом

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Авторское право Erin Schaff/MTI/MTI
Авторское право Erin Schaff/MTI/MTI
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Действущий глава Белого дом и кандидат в президенты США от демократов Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19

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Положительный результат дали тесты на COVID-19 Джо Байдена, находящегося под давлением со стороны некоторых однопартийцев-демократов, которые считают, что ему следует выйти из президентской гонки.

Глава Белого дома почусствовал симптомы заболевания во время посещения Лас-Вегаса в среду и теперь самоизолировался в своем доме в Рехобот-Бич (штат Делавер).

В Лас-Вегасе Джо Байден должен был выступить на конференции Unidos - Конгресса латиноамериканцев США.

Глава Unidos в Джанет Мургиа сообщила собравшимся, что президент не смог к ним присоединиться:

"Я только что разговаривала по телефону с президентом Байденом, и он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Как мы все знаем, президент был на многих мероприятиях. НО он только что получил положительные результаты теста на ковид".

Ранее президент побывал в ресторане Original Lindo Michoacan в Лас-Вегасе, где приветствовал посетителей и должен был дать интервью Univision.

Последний раз Байдена переболел ковидом в июле-августе 2022 года. Положительный результат теста был получен 21 июля, выздоровел президент 27 июля, но 30 июля случился рецидив. Окончательно поправиться Байдену удалось 7 августа.

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