"Не если, а когда". Соратники призывают Байдена не идти на выборы – СМИ

Высокопоставленные члены Демократической партии просят действующего президента пересмотреть своё участие в ноябрьских выборах. До сих пор Джо Байден демонстративно отбивался от всех призывов уступить место другому кандидату, утверждая, что он может победить Дональда Трампа.

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Тяжеловесы Демократической партии настаивают на том, чтобы президент Джо Байден снялся с предвыборной гонки из-за участившихся промахов и ошибок.

81-летний глава Белого дома "начал осознавать", что может проиграть 5 ноября и что, возможно, ему придётся сойти с дистанции, пишет The New York Times со ссылкой на окружение действующего главы государства.

Байден "серьёзно" относится к призывам отказаться от участия в выборах, и многие лидеры демократов считают, что это лишь вопрос времени, сообщают источники.

Между тем, Барак Обама в частном порядке выразил обеспокоенность по поводу "жизнеспособности" кандидатуры своего бывшего вице-президента Джо Байдена, а экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предупредила, что демократы могут лишиться шансов вернуть контроль над нижней палатой, если он не выйдет из гонки.

Давление на Байдена усилилось после провального выступления на теледебатах с Дональдом Трампом. Сам он признал, что был медлителен и спотыкался, но не стал связывать это со своим возрастом или ухудшающимся здоровьем, а сослался на усталость от перелётов.

Сенатор-демократ из Делавэра Крис Кунс, близкий соратник Байдена, сообщил CNN в четверг, что президент будет "отдыхать и размышлять" в эти выходные, пока он восстанавливается дома после заражения коронавирусом.

Сам Байден неоднократно заявлял, что не собирается отступать.

"Я чувствую себя хорошо, – заявил он в одном из радиоинтервью. – Я чувствую себя так хорошо, как никогда раньше. Один из моментов заключается в том, что большинство наших граждан начнут следить за избирательной кампанией только в сентябре. Поэтому все разговоры о том, кто, где лидирует и с каким отрывом, [преждевременны]. До сих пор мы с Трампом в основном шли вровень".

По мнению обозревателей, если демократы всерьёз готовят замену своему кандидату, эти выходные станут решающими.

В стане республиканцев уже заявляют, что готовы к схватке с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, которой прочат роль преемника Байдена.