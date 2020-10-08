50 лет назад Нобелевскую премию по литературе получил Александр Солженицын

50 лет назад Нобелевскую премию по литературе получил Александр СолженицынКомментарии
"За нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы..." Ровно 50 лет Нобелевская премия по литературе была присуждена Александру Солженицыну. Его кандидатуру предложил французский писатель Франсуа Мориак.
К тому моменту Солженицын уже успел написать "В круге первом", "Матренин двор" и "Один день Ивана Денисовича". Закончен был и "Архипелаг ГУЛАГ", но этот "опыт художественного исследования" (так жанр произведения определял сам Солженицын) увидел свет только в 1973 году: первый том был опубликован в Париже, и только в 1990 году его издали в Советском Союзе.
В 1970 году писатель не смог получить награду: его не выпустили из страны. Но премия его все-таки дождалась. Солженицын забрал ее через четыре года, после высылки из СССР.
Солженицын выдвигался на премию и 1969 году. Его имя было в списке 103 претендентов на награду, свидетельствуют обнародованные Шведской академией архивные документы (списки держатся в секрете 50 лет).
Помимо Солженицына, Нобелевской премии по литературе удостоились еще четыре русских и советских писателя:
- Иван Бунин, 1933 год, "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы" (на тот момент лицо без гражданства);
- Борис Пастернак, 1958 год, "за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа" (был вынужден отказаться от премии из-за гонений со стороны советских властей);
- Михаил Шолохов, 1965 год, "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время";
- Иосиф Бродский, 1987 год, "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии".