Армения принимает беженцев из Нагорного Карабаха

За десять дней ожесточенного конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе сотни людей остались без крова. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в обстреле жилых кварталов сел и городов. Эта большая армянская семья бежала из зоны боевых действий и пытается обосноваться в селе Прошян, недалеко от Еревана. Но мысли этих людей в основном о том, что в настоящее время происходит в родных местах.

Эрмине Бадалян: "В первую очередь мы думаем сейчас о наших мужчинах, которые защищают границы. Мы хотим, чтобы эта ситуация изменилась к лучшему, чтобы мы смогли вернуться в свои дома, в свои родные места, ведь уже так много было жертв, так много потерь".

Гюлюш Аванесян и ее сестра Ася Аванесян прибыли сюда из Мартуни в минувшие выходные, после тяжелого обстрела. Для сестер это уже третья война. Во время первого вооруженного конфликта погибли муж Гюлюш, ее мать и шурин.

Гюлюш Аванесян: “К черту домА. Мы их отстроим заново. Плохо ли, хорошо, но мы их отстроим. Это еще ничего. Мы хотим, чтобы домой вернулись наши мужчины, чтобы наступил мир. Остальное неважно. А так, можно и впроголодь прожить. В течение последних тридцати лет мы чего только не повидали. Мы ко всему привыкли. Мы выдержим, мы выстоим. Только бы не было войны".

В этом доме, который предоставил женщинам совершенно незнакомый человек, Гюлюш и Ася будут жить до тех пор, пока не станет ясно, что ожидает их в будущем.

Аманда Коакли, Euronews: "По всей Армении люди распахнули двери своих домов для тех, кто ищет убежища. Им предоставляют все - крышу над головой, одежду и еду. И это происходит повсюду и добровольно. Судя по всему, на этой неделе еще большему числу беженцев понадобится помощь, поскольку у многих из них не будет другого выбора, кроме как оставить все, что у них есть".