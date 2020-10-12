"Мы мечтали, что войны больше не будет": репортаж из Нагорного Карабаха

Временное прекращение огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях должно было вступить в силу в полдень субботы, но уже к вечеру того же дня дом Ашота Агаджаняна в столице непризнанной республики попал под обстрел.

Снаряд разорвался прямо за окном его кухни, из окон вылетели стёкла, и была снесена крыша. Таковы военные будни жителей Нагорного Карабаха.

Не успели мы присесть, чтобы поговорить с Ашотом, как вновь раздался вой воздушной сирены, и нам пришлось перебраться в бомбоубежище. Сирена стала здесь фоновым звуком каждодневной жизни. А тех, кто постарше, постоянные обстрелы вернули в прошлое, которое, как им казалось, осталось позади и больше никогда не повторится.

В краткие минуты затишья трое женщин вышли погреться на солнышке у входа в бомбоубежище.

"Когда мы были молодые, а наши дети - маленькие, мы мечтали, что войны больше не будет, и наши дети её не увидят. Теперь наши дети выросли, и они тоже пошли на войну, на ту же самую войну".

Проводя долгие часы в этом бомбоубежище, люди сроднились: в последние две недели это место стало их домом: женщины готовят обед, работает телевизор.

А там, наверху - разрушенные дома и обугленные автомобили. В таком состоянии сейчас находятся многие улицы города.

Но президент самопровозглашённой республики Араик Арутюнян поддаваться военному давлению не намерен:

"Наша позиция такова: отвода войск не будет. Мы продолжим борьбу. Мы сторонники мирных переговоров, сторонники того, чтобы вопрос решался на основании принципов, принятых Минской группой".

В воскресенье интенсивный обстрел продолжался, и над городом вновь звучали сирены. Некогда замороженный конфликт продолжает кипеть.