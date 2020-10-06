Нарышкин заявил о прибытии террористов в Нагорный Карабах

Тысячи боевиков из террористических организаций устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта актив­но подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности, "Джабхат ан-Нусра", "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок. Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне. Сергей Нарышкин директор Службы снешней разведки РФ

По словам Нарышкина, Москва опасается того, что "Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию".

Нарышкин отметил, что озабоченность вызывает и тот факт, что Турция впервые так "открыто и однозначно" поддерживает Азербайджан.

Ранее в интервью РИА Новости президент Сирии Башар Асад заявил, что турецкий лидер Тайип Эрдоган начинает войны, чтобы отвлечь внимание турок от внутренних проблем после скандалов с его связями с боевиками террористической организации Исламское государство.

Все знают, что Исламское государство продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно Башар Асад президент Сирии

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.