Ереван: протесты и призывы к единству

Президент Армении призвал премьер-министра Накола Пашиняна уйти в отставку и организовать досрочные парламенские выборы, а управление страной передать пока правительству народного единства. Армен Саргсян отметил, что к такому выводу он пришёл после многочисленных консультаций со всеми политическими силами и представителями общества в самой Армении, а также с соотечественниками из диаспоры.

В Ереване продолжаются протесты. Их участники требуют отставки Пашняна. Они обвиняют предыдущие власти в том, что в течение долгих лет вместо укрепления обороноспособности и экономики страны те занимались личным обогащением, а нынешнего главу правительства - в том, что не сумел предотвратить поражение в недавней войне за Нагорный Карабах:

"Обманули народ, говорили, что побеждаем, что контролируем ситуацию, и вдруг в эти посление дни вдруг выяснилось, что отдают все районы, что враг дошёл до Шуши, и что Шуши сдали. Мы думаем, что там не обошлось без предательства ", - говорит житель еревана Варужан Саакян.

В понедельник Никол Пашинян впервые выступил на публике после объявления о прекращении огня на прошлой неделе. В ходе прямой трансляции специальной сессии парламента он попытался оправдать своё решение подписать крайне невыгодное для Армении соглашение, утверждая, что это был единственный выход в сложившейся ситуации. Но это убеждает далеко не всех.

Кроме возвращения районов, не входивших в Нагорный Карабах, под контроль Азербайджана перешла и часть территорий непровозглашённой республики. Их жители стали беженцами. Население тех районов, которые остались под охраной российских миротворцев, стоит перед выбором. Многие из тех, кто уехал по время боевых действий, думают вернуться, другие предппочитают подождать.

До войны Карина жила в Мардакерте недалеко от установленной нынешним соглашением границы. Она с нетерпением ждёт возвращения домой, но на вопрос о том, будет ли это она чувствовать себя в безопасности, отвечает:

"Нет, конечно. Мой брат погиб 13 октября, мой единственный брат. Мы ещё даже его могилу не видели... Никто не захотел бы жить рядом с врагом".

Война из-за Нагорного Карабаха - очередная глава многолетнего спора, питающего политические дискуссии в обеих странах. Для армян последний виток конфликта - без сомнения, огромная потеря. Но главная задача, которая сейчас стоит перед страной - объединиться, извлечь уроки из допущенных ошибок, заняться восстановлением и развитием, и впервую очередь позаботиться о тех, кто в эти дни лишились дома и родных.