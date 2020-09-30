Производство с вредом для здоровья
Cловения. Крупнейший в стране цементный завод "Салонит Анхово". До 90-х годов здесь только добывали асбест, сегодня - в больших объёмах производят цемент, и попутно сжигают тонны отходов для выработки энергии.
Что вызывает недовольство активистов экологических организаций и общественности.
В окрестных насёленных пунктах проживает около 200 человек. Они всерьёз опасаются за своё здоровье. Среди местных жителей - немало онкобольных. Семьи работников завода, которые умерли от рака, получают так называемую "асбестовую пенсию".
Лилиана Мисигой, активистка НПО "Эко Анхово":
"Никакие деньги не вернут вам родных. Разве можно деньгами компенсировать ту боль, которую вы испытываете?" - вопрошает наша собеседница, чьи родители-заводчане скончались от злокачественных опухолей.
В долине Соча в период с 1998 по 2016 годы было зафиксировано свыше 2000 случаев заболеваний, связанных с добычей асбеста. В 128 из них была диагностирована мезотелиома, и в 65 - рак лёгких.
Местные врачи бьют тревогу.
Невенка Млинар, врач-терапевт:
"Мы должны говорить об этих случаях во всеуслышанье, чтобы власти, наконец, приняли меры".
Объёмы выбросов вредных веществ в окружающую среду на таких предприятиях гораздо больше, чем у мусоросжигательных заводов. Парадокс, которым возмущаются активисты НПО и приводят в пример завод "Салонит".
Его руководство парирует: за установленные нормы отвечают власти.
Юлиан Фортунат, директор предприятия "Салонит Анхово":
"Мы твёрдо обещаем местным жителям, что беспрекословно исполним любые постановления нашего правительства и руководящих органов ЕС".
А вот и аргумент Министерства охраны окружающей среды Словении:
"Экологические показатели "Салонит Анхово" даже лучше, чем у большинства европейских цементных заводов", - говорится в официальном заявлении ведомства.
Помимо прочих вредных веществ от сжигания отходов в воздух попадает канцерогенный бензол. Правда, тут результаты измерений показывают низкий уровень загрязнения, признают эксперты.
Йоханнес Плешбергер, корреспондент Euronews:
_"Руководство "Салонит Анхово" обратилось словенским властям с просьбой увеличить квоту выбросов на 25%. Результаты рассмотрения запроса ожидаются в скором времени".
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