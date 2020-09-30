Производство с вредом для здоровья

Cловения. Крупнейший в стране цементный завод "Салонит Анхово". До 90-х годов здесь только добывали асбест, сегодня - в больших объёмах производят цемент, и попутно сжигают тонны отходов для выработки энергии.

Что вызывает недовольство активистов экологических организаций и общественности.

В окрестных насёленных пунктах проживает около 200 человек. Они всерьёз опасаются за своё здоровье. Среди местных жителей - немало онкобольных. Семьи работников завода, которые умерли от рака, получают так называемую "асбестовую пенсию".

Лилиана Мисигой, активистка НПО "Эко Анхово":

"Никакие деньги не вернут вам родных. Разве можно деньгами компенсировать ту боль, которую вы испытываете?" - вопрошает наша собеседница, чьи родители-заводчане скончались от злокачественных опухолей.

В долине Соча в период с 1998 по 2016 годы было зафиксировано свыше 2000 случаев заболеваний, связанных с добычей асбеста. В 128 из них была диагностирована мезотелиома, и в 65 - рак лёгких.

Местные врачи бьют тревогу.

Невенка Млинар, врач-терапевт:

"Мы должны говорить об этих случаях во всеуслышанье, чтобы власти, наконец, приняли меры".

Объёмы выбросов вредных веществ в окружающую среду на таких предприятиях гораздо больше, чем у мусоросжигательных заводов. Парадокс, которым возмущаются активисты НПО и приводят в пример завод "Салонит".

Его руководство парирует: за установленные нормы отвечают власти.

Юлиан Фортунат, директор предприятия "Салонит Анхово":

"Мы твёрдо обещаем местным жителям, что беспрекословно исполним любые постановления нашего правительства и руководящих органов ЕС".

А вот и аргумент Министерства охраны окружающей среды Словении:

"Экологические показатели "Салонит Анхово" даже лучше, чем у большинства европейских цементных заводов", - говорится в официальном заявлении ведомства.

Помимо прочих вредных веществ от сжигания отходов в воздух попадает канцерогенный бензол. Правда, тут результаты измерений показывают низкий уровень загрязнения, признают эксперты.

Йоханнес Плешбергер, корреспондент Euronews:

_"Руководство "Салонит Анхово" обратилось словенским властям с просьбой увеличить квоту выбросов на 25%. Результаты рассмотрения запроса ожидаются в скором времени".

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