День Земли: пластику не дали попасть в Карибское море

By Euronews

Организация The Ocean Cleanup провела масштабную операцию по очистке одной из рек Гватемалы от пластика до того, как он попадёт в океан, где собрать его уже невозможно.

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День Земли ежегодно отмечают 22 апреля. Эту дату установила ООН для продвижения действий по защите окружающей среды.

В этом году тема мероприятия – "Планета против пластика".

Некоммерческая инженерная организация The Ocean Cleanup ("Уборка океана"), базирующаяся в Нидерландах, объявила на днях о "крупнейшем в истории улове пластика" в гватемальской реке Рио Лас Вакас.

Операция активистов помогла предотвратить попадание отходов в Карибское море и разрушение экосистем. 272 грузовика были заполнены мусором.

"Никому не под силу выловить пластик в океане. Можно собрать его вдоль береговой линии, на пляже или на берегу реки. Но как только пластик оказывается в океане, он пропадает с радаров. Ведь большая часть мусора опускается на морское дно или попадает на очень отдалённые пляжи, где никто не живёт", – поясняет морской биолог Мелани Бергманн.

В новом докладе, подготовленном по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF) учёными из Германии, говорится о том, что к 2050 году загрязнение мирового океана пластиком может увеличиться в четыре раза.

Исследователи обнаружили, что концентрация микропластика выше опасного порога уже зафиксирована в Средиземном, Восточно-Китайском и Жёлтом морях, а также в арктических морских льдах.

Было установлено, что 88% изученных морских видов подвергаются негативному воздействию пластика. Водные обитатели часто принимают эти мелкие частицы за пищу.