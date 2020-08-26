Маврикий: "Вода помутнела не от нефти"

Затоплена носовая часть японского судна, из которого произошла масштабная утечка нефтепродуктов у юго-восточной оконечности Маврикия. Судно ранее раскололось на две приблизительно равные части и село на мель на прибрежном коралловом рифе. С сухогруза были откачаны все находившиеся там нефтепродукты. В спасательной операции принимают участие специалисты из Японии.

"По нашим оценкам, коралловые рифы не пострадали от утечки и на дне океана не обнаружены осевшие нефтепродукты. Но вода действительно помутнела в районе, где судно раскололось. Это вызвано тем, что раскачанная волнами часть судна ударяется о коралловые рифы и повреждает их", — говорит Нориаки Сакагучи.

Из образовавшейся пробоины вылилось около тысячи тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории Маврикия подобную экологическую катастрофу. Основные работы по ликвидации разлива в целом завершились, за исключением отдельных нефтяных пятен в океане.