Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Маврикий

Маврикий: "Вода помутнела не от нефти"

Комментарии
 Ирина Шелудкова
euronews_icons_loading
Место разлива нефтепродуктов.
Место разлива нефтепродуктов.   -   Авторское право  Авторское право AP
Размер текста Aa Aa

Затоплена носовая часть японского судна, из которого произошла масштабная утечка нефтепродуктов у юго-восточной оконечности Маврикия. Судно ранее раскололось на две приблизительно равные части и село на мель на прибрежном коралловом рифе. С сухогруза были откачаны все находившиеся там нефтепродукты. В спасательной операции принимают участие специалисты из Японии.

"По нашим оценкам, коралловые рифы не пострадали от утечки и на дне океана не обнаружены осевшие нефтепродукты. Но вода действительно помутнела в районе, где судно раскололось. Это вызвано тем, что раскачанная волнами часть судна ударяется о коралловые рифы и повреждает их", — говорит Нориаки Сакагучи.

Из образовавшейся пробоины вылилось около тысячи тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории Маврикия подобную экологическую катастрофу. Основные работы по ликвидации разлива в целом завершились, за исключением отдельных нефтяных пятен в океане.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube