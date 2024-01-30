Жители Жоинвиля остались без воды из-за утечки кислоты

Грузовик, перевозивший сульфоновую кислоту, перевернулся и загорелся, химикат попал в реку. В регионе объявлен режим ЧП.

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Экологическое бедствие на юге Бразилии: власти объявили режим чрезвычайного положения и закрыли водоочистную станцию после того, как грузовик с сульфоновой кислотой перевернулся и загорелся на шоссе.

Инцидент произошел в районе Серра-Дона-Франсиска в Жоинвиле, штат Санта-Катарина. Токсичное вещество вытекло в реку Рио Секо, снабжающую водой город с населением 600 000 человек.

В результате аварии на 75% территории города нет водоснабжения, а химическое вещество привело к образованию в реке обильной белой пены, стекающей вниз по течению.

Мэр Жоинвиля Адриано Сильва облетел район после аварии и подтвердил, что химикат быстро распространился по водным артериям региона.

Сульфоновая кислота может нанести серьезный вред здоровью человека. Это вещество используется для производства моющих и чистящих средств.