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Воздух Милана вреден для здоровья - компания IQAir

Милан, архив
Милан, архив Авторское право Claudio Furlan/LaPresse
By Euronews
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Власти Милана не согласны с выводами швейцарской компании IQAir по данным которой Милан стал третьим в мире городом по уровню загрязненности воздуха.

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Милан — третий по загрязненности воздуха город в мире после Чэнду в Китае и Дакки в Бангладеш. Об этом сообщила швейцарская частная компания IQAir, специализирующаяся на изучении качества воздуха в реальном времени.

По ее данным показатель наличия в воздухе взвеси твердых частиц в понедельник в 24 раза превышал предел, обозначенный Всемирной организацией здравоохранения.

Однако мэр Милана заявил, что этот рейтинг не заслуживает доверия. Власти утверждают, что постоянно работают над улучшением качества воздуха и уже добились значительных результатов сократив выбросы всех загрязняющих веществ.

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