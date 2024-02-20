Воздух Милана вреден для здоровья - компания IQAir

By Euronews

Власти Милана не согласны с выводами швейцарской компании IQAir по данным которой Милан стал третьим в мире городом по уровню загрязненности воздуха.

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Милан — третий по загрязненности воздуха город в мире после Чэнду в Китае и Дакки в Бангладеш. Об этом сообщила швейцарская частная компания IQAir, специализирующаяся на изучении качества воздуха в реальном времени.

По ее данным показатель наличия в воздухе взвеси твердых частиц в понедельник в 24 раза превышал предел, обозначенный Всемирной организацией здравоохранения.

Однако мэр Милана заявил, что этот рейтинг не заслуживает доверия. Власти утверждают, что постоянно работают над улучшением качества воздуха и уже добились значительных результатов сократив выбросы всех загрязняющих веществ.