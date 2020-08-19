Бейрут: без крыши над головой

Две недели прошло с тех пор, как в Бейруте произошел мощный взрыв, и последствия этой трагедии видны повсюду. В пострадавших районах, в которых ещё совсем недавно кипела жизнь, многие здания лежат в руинах. А те, что уцелели, стоят с потрескавшимися стенами, разбитыми окнами и сорванными крышами. 300 тысяч бейрутцев остались без крова.

Эта семья из четырех человек отказывается покидать свой дом, несмотря на несколько предупреждений экспертов о том, что здание аварийное и может обрушиться. Мать, отец и их двое дочерей живут здесь без потолка, хотя последние несколько дней шел дождь.

"У нас нет электричества и телефона из-за повреждений, причинённых взрывом, - говорит отец семейства. - Но куда нам теперь идти? Как мы можем выйти из дома? Дверь не запирается, и воры рыщут повсюду. Они уже украли у нас некоторые вещи".

Для большинства жителей практически невозможно финансировать ремонт своих домов, поскольку страна переживает беспрецедентный экономический кризис, а инфляция стремительно растёт. В разных кварталах Бейрута даже самые нуждающиеся чувствуют себя брошенными правящим классом. Люди говорят с горечью, что раны от этого взрыва не затянутся никогда:

"У меня всё время какое-то плохое предчувствие: всё кажется, что ещё что-то произойдёт. Многие мои знакомые погибли, а сама я потеряла глаз".

"Мы не видели никого из правительства, только волонтерские группы предлагали нам помощь".

"Мне предстоит перенести ещё несколько хирургических операций. Сейчас в Ливане всё дорого: мы не можем ни получить медицинскую помощь, ни восстановить свои дома".

Страшный взрыв, в результате которого пострадали тысячи людей, произошёл в тяжелейшее для страны время. Система здравоохранения Ливана уже испытывает финансовые трудности и страдает от недостатка материалов и лекарств. Теперь, после взрыва, запасы истощены. По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины медицинских учреждений Бейрута не функционируют. Всё это произошло в то время, как в стране ежедневно регистрируется рекордное количество случаев заражения коронавирусом и смертей.

"Крайне необходимо: во-первых, восстановить мощности, которые были разрушены, а во-вторых, для тех, что уже функционируют, вероятно, потребуется прямая финансовая поддержка, чтобы найти творческие пути и поддержать операционный бюджет для этих учреждений", - говорит главврач больницы Университета святого Георгия Эйд Азар.

Медицинская помощь, полевые госпитали, гуманитарная и техническая поддержка были отправлены гражданам Ливана из многих стран мира. Правительство недавно подало в отставку на фоне возмущения и массовых протестов. Правящую элиту обвиняли в халатности, которая стала одной из причин взрыва, а также в десятилетиях бесхозяйственности, коррупции и кумовства. Протестующие также требуют провести международное расследование, чтобы добиться справедливости.

Лев Файад, Euronews:

"Ливанцы считают, что теперь страной должно править новое поколение молодежи, поколение, которое может восстановить внутреннее и внешнее доверие в Ливане".