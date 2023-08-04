Протесты в Бейруте через три года после взрыва в порту

Ливанцы отметили третью годовщину трагедии в порту Бейрута акциями протеста. Они требуют ответа на мгногие вопросы.

Акция протеста в Бейруте приурочена к третьей годовщине гигантского взрыва в порту, в результате которого погибло более 220 человек и не менее 6500 получили ранения. Протестующие требуют ответов на многие вопросы, которые до сих пор витают в воздухе, а также чтобы правосудие сделало свое дело: прошло три года, а никто не привлечен к ответственности за случившееся.

Президент Франции, прибывший в Бейрут сразу же после трагедии, и на этот раз выразил поддержку ливанскому народу.

"Я думаю о вас. Вы не одиноки. Вы можете рассчитывать на Францию, на нашу солидарность и нашу дружбу", - сказал Эммануэль Макрон.

Причиной катастрофы стал пожар на складе, где длительное время и без принятия соответствующих мер безопасности хранилось большое количество аммиачной селитры. Следствие не продвинулось дальше из-за сильного политического давления.

У всех в памяти остались образы страшного взрыва, который снес десятки зданий в окрестностях порта. Положение усугубляется тем, что Ливан переживал и продолжает переживать экономический коллапс, ответственность за который возлагается на правящую элиту. Это значительно замедляет усилия по восстановлению.