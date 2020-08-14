Помощь идёт в Бейрут

Французский вертолетоносец Tonnerre прибыл в Ливан. На его борту - полевой госпиталь и гуманитарная помощь для пострадавшего от взрыва Бейрута, в том числе стройматериалы и провиант.

Le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre a accosté à Beyrouth ce matin. pic.twitter.com/Q8CKf2YHas — Florence Parly (@florence_parly) August 14, 2020

Министр обороны Франции Флоранс Парли, которая прибыла в Ливан накануне, лично встретила корабль и проследила за отгрузкой.

Le Tonnerre, avec ses capacités massives, apportera de l'aide dans tous les secteurs : déblaiement, génie, hydrographie, soutien médical, aide alimentaire, reconstruction... pic.twitter.com/V6YsyDeh2o — Florence Parly (@florence_parly) August 13, 2020

"У Франции всегда были близкие отношения с Ливаном, - сказала она, - и теперь, после этой трагедии, мы близки, как никогда. Налажена связь между нашими странами для поставки помощи, и сегодняшнее прибытие Tonnerre - ещё одно доказательство того, что Франция поддерживает Ливан".

Le porte-hélicoptères «Tonnerre» pour soutenir Beyrouth❤️ pic.twitter.com/Zahi5Bm3qc — PLANTU Officiel (@plantu) August 14, 2020

Ранее Флоранс Парли посетила разрушенный взрывом бейрутский район Геммайзе, где погибли десятки людей. Франция также отправила в Бейрут контейнеровоз Calao; на его борту - 1 600 тон гуманитарной помощи, а также десятки военных автомобилей (они будут разбирать завалы) и 8 пожарных машин спасательной службы

По данным ООН, жертвами трагедии в Бейруте 4 августа стал 171 человек, около 6 000 пострадали, десятки числятся пропавшими без вести, более 300 000 жителей остались без крова. 2 000 человек находятся в больницах, многим оказывается психологическая помощь в мобильных клиниках. Всемирная продовольствнная программа ООН обеспечивает питанием около 5 000 наиболее уязвимых, а также поставила в пекарни пекарни трехмесячный запас муки для выпечки хлеба.