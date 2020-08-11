Дворец Сурсок — жертва взрыва в Бейруте

160-летний Дворец Сурсок пережил две мировые войны, падение Османской империи, французский мандат, получение Ливаном независимости и гражданскую войну (1975-1990). После нее зданию понадобилась двадцатилетняя реставрация. Но ущерб, нанесенный недавним взрывом, не идет с ней в сравнение.

Что меня больше всего потрясло, так это то, что дом довольно хорошо перенес гражданскую войну — он был поврежден, но не до такой степени. Двадцать лет реставрационных работ обесценились за доли секунды, и это ужасно Родерик Сурсок-Кокрейн владелец Дворца Сурсок

Семья Сурсок — стамбульские греки, переехавшие в Ливан в 18 веке. Ее считают одной из 7 самых важных фамилий аристократической знати Бейрута.

Дворец, построенный в 1860 году в самом сердце исторического Бейрута на вершине холма с видом на ныне разрушенный порт, хранил в себе произведения искусства и мебель эпохи Османской империи, скульптуры и картины из Италии.

Трехэтажный особняк стал достопримечательностью Бейрута, а его просторный сад видел не одну свадьбу и прием. Дворец был внесен в список объектов культурного наследия. Теперь же, как говорит его хозяин не без досады, "дом нужно отстраивать практически с нуля".