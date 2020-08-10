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Республика Беларусь

Второй день протестов в Беларуси. Текстовая трансляция

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 Мария Горковская  & Наира Давлашян
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Светлана Тихановская
Светлана Тихановская   -   Авторское право  Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Занявшая второе место на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК. Она заявляет о нарушениях законодательства при подсчете голосов и требует признать оглашенные результаты недействительными. По данным оппозиционного кандидата, не Александра Лукашенко, а ее во поддержали до 80% избирателей.

"Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ - насилие над людьми, над мирными белорусами", - считает Тихановская.

Правозащитники сообщают, что в ходе акции протеста несогласных с результатами выборов как минимум один человек погиб. Данную информацию не подтверждают в МВД.

В понедельник в местных СМИ появились сообщения о забастовке на Белорусском металлургическом заводе. Согласно одним источникам, десятки людей задержаны, согласно другим, все цеха вновь работают в штатном режиме.

Александр Лукашенко называл участников протестов "овцами, которыми управляют из-за границы": "То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим".

3 тысячи задержанных, десятки раненых. Оппозиция готовит новые акции и советует белорусам запастись касками и респираторами.

Читайте нашу текстовую трансляцию происходящего:

21:14
21:13
Sputnik Беларусь пишет, что местонахождение Светланы Тихановской неизвестно.
ЦИК подтвердили журналистам, что она покинула здание Дома правительства несколько часов тому назад.

Напомним, что ранее появились сообщения о том, что Тихановскую удерживают в здании ЦИКа, но некоторые СМИ назвали эту информацию провокацией. 
20:44
20:41
20:41
Соединенные Штаты выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Беларуси. В частности, задержаниями мирных демонстрантов. 

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни: "Мы следим за этим (ситуацией вокруг выборов в Беларуси). Мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг президентских выборов в Беларуси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных, независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили [избирательный] процесс".
20:37

Лукашенко с победой поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По словам Патриарха, Лукашенко неизменно уделяет внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей.

20:34
По сообщениям, в Минске ранена в ногу резиновой пулей журналистка издания "Наша нива" Наталья Лубневская, ее везут в больницу. 

На проспекте Победителей собрались около тысячи человек, ОМОН выстроился напротив, просит протестующих не нарушать законодательство, передает Tut.by.

В одном из торговых центров в центре люди с автоматами заблокировали покупателей. 
 
20:31
20:28
Штаб Светланы Тихановской сообщает, что ее не выпускают из здания Центральной избирательной комиссии.
Поступают сообщения, что эта информация может быть провокацией. 
20:23

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