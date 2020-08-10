Второй день протестов в Беларуси. Текстовая трансляция

Занявшая второе место на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК. Она заявляет о нарушениях законодательства при подсчете голосов и требует признать оглашенные результаты недействительными. По данным оппозиционного кандидата, не Александра Лукашенко, а ее во поддержали до 80% избирателей.
"Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ - насилие над людьми, над мирными белорусами", - считает Тихановская.
Правозащитники сообщают, что в ходе акции протеста несогласных с результатами выборов как минимум один человек погиб. Данную информацию не подтверждают в МВД.
В понедельник в местных СМИ появились сообщения о забастовке на Белорусском металлургическом заводе. Согласно одним источникам, десятки людей задержаны, согласно другим, все цеха вновь работают в штатном режиме.
Александр Лукашенко называл участников протестов "овцами, которыми управляют из-за границы": "То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим".
3 тысячи задержанных, десятки раненых. Оппозиция готовит новые акции и советует белорусам запастись касками и респираторами.
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ЦИК подтвердили журналистам, что она покинула здание Дома правительства несколько часов тому назад.
Напомним, что ранее появились сообщения о том, что Тихановскую удерживают в здании ЦИКа, но некоторые СМИ назвали эту информацию провокацией.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни: "Мы следим за этим (ситуацией вокруг выборов в Беларуси). Мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг президентских выборов в Беларуси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие местных, независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили [избирательный] процесс".
Лукашенко с победой поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По словам Патриарха, Лукашенко неизменно уделяет внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей.
На проспекте Победителей собрались около тысячи человек, ОМОН выстроился напротив, просит протестующих не нарушать законодательство, передает Tut.by.
В одном из торговых центров в центре люди с автоматами заблокировали покупателей.
Поступают сообщения, что эта информация может быть провокацией.